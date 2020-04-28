影／通霄光復路口敞篷跑車與小貨車碰撞 1人送醫

苗栗縣通霄鎮光復路、中興路口傍晚5點多發生敞篷跑車和小貨車的碰撞事故，小貨車被撞到路邊店家旁，車頭變形，一名男子受困車內，消防人員以破壞器材將他救出送醫。

苗栗縣消防局指出，傍晚5點4分接獲中興路、光復路路口車禍救護，出動人車趕往，現場小貨車內一名傷者頭部外傷，意識清楚，但人受困車內，以破壞器材將他救出後送醫治療。敞篷跑車的引擎蓋也受損，車禍原因和責任有待調查釐清。