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影／通霄光復路口敞篷跑車與小貨車碰撞 1人送醫

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮光復路、中興路口傍晚5點多發生敞篷跑車和小貨車的碰撞事故。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮光復路、中興路口傍晚5點多發生敞篷跑車和小貨車的碰撞事故。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣通霄鎮光復路、中興路口傍晚5點多發生敞篷跑車和小貨車的碰撞事故，小貨車被撞到路邊店家旁，車頭變形，一名男子受困車內，消防人員以破壞器材將他救出送醫。

苗栗縣消防局指出，傍晚5點4分接獲中興路、光復路路口車禍救護，出動人車趕往，現場小貨車內一名傷者頭部外傷，意識清楚，但人受困車內，以破壞器材將他救出後送醫治療。敞篷跑車的引擎蓋也受損，車禍原因和責任有待調查釐清。

民眾反映當地及附近路口常有車禍發生，去年初鎮公所曾申請增設行車管制號誌，但相關單位會勘後，認為當地路口尚未符合設置行車管制號制的條件，且路口設有網狀線、停止線、前有岔路標誌牌等設施，建議鎮公所研議在路口停止線前畫設「停」標字，提醒駕駛人行經路口時應停車再開。

苗栗縣通霄鎮光復路、中興路口傍晚5點多發生敞篷跑車和小貨車的碰撞事故。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣通霄鎮光復路、中興路口傍晚5點多發生敞篷跑車和小貨車的碰撞事故。圖／苗栗縣消防局提供

車禍 苗栗縣 跑車

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