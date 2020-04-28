影／通霄光復路口敞篷跑車與小貨車碰撞 1人送醫
苗栗縣通霄鎮光復路、中興路口傍晚5點多發生敞篷跑車和小貨車的碰撞事故，小貨車被撞到路邊店家旁，車頭變形，一名男子受困車內，消防人員以破壞器材將他救出送醫。
苗栗縣消防局指出，傍晚5點4分接獲中興路、光復路路口車禍救護，出動人車趕往，現場小貨車內一名傷者頭部外傷，意識清楚，但人受困車內，以破壞器材將他救出後送醫治療。敞篷跑車的引擎蓋也受損，車禍原因和責任有待調查釐清。
民眾反映當地及附近路口常有車禍發生，去年初鎮公所曾申請增設行車管制號誌，但相關單位會勘後，認為當地路口尚未符合設置行車管制號制的條件，且路口設有網狀線、停止線、前有岔路標誌牌等設施，建議鎮公所研議在路口停止線前畫設「停」標字，提醒駕駛人行經路口時應停車再開。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言