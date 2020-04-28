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打110報案卻被警嗆 永和警方：是為避免轉報、會改進

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
永和警分局。記者柯毓庭／攝影
永和警分局。記者柯毓庭／攝影

新北市永和警分局本月初接獲一起聚眾鬥毆報案，警方到場處理卻反質疑報案人「為何不打派出所電話要打110？」，隨後便衣刑警抵達現場，又因故與民眾起言語糾紛，民眾因此向警政署檢舉並投訴媒體，永和警分局對此回應，要求民眾打派出所對話是為加速警方到場時間，另針對刑警與民眾糾紛，永和警方回應是因員警急欲查明真相，才與報案民眾起糾紛，會加強對員警教育。

據了解，17歲程姓少年晚間10時許因說話不禮貌，與22歲游姓男子及其3名友人發生口角、拉扯糾紛，游男因此持球棒攻擊程，造成他手腳挫傷，隨後與3名友人開車離開現場。

在場目睹全程的社區保全見狀急忙撥打110報案，得和派出所派出巡邏員警到場後發現游等人已一哄而散，致電給社區保全說明時卻向他表示「為何不打派出所電話，要打110？」，隨後保全因去巡邏，第一時間無法趕回向隨後到場的便衣刑警說明遭對方嗆聲，讓保全不滿向警政署提出檢舉並投訴媒體。

永和警分局對此回覆，聚眾鬥毆案雖然警方到場時涉嫌人已一哄而散，但程姓少年已在隔天前往派出所報案，警方追查後已鎖定涉案人士並通知到案說明，警詢後依聚眾鬥毆罪嫌函送。

另針對警方質疑民眾並與他起口角衝突，永和警方回覆是為了避免案件遭勤指中心層層轉報消耗時間，才會請民眾以後如有類似案件，可直接聯繫派出所，加速員警到場時間；另外針對便衣刑警與保全起口角糾紛，警方回覆是因為員警急欲了解案情，保全又在對話時表達「不想做」，員警才會回覆「做得那麼不開心就不要做」，言詞欠妥部分已加強教育並督促改進。

保全 警察

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