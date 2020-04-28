北投知名溫泉飯店小開 開直播經紀公司 命喪錢櫃

台北市林森錢櫃火場釀5死，其中一名死者黃嘉二是北投某知名溫泉飯店小開，不久前創立直播經紀公司，旗下有多直播主，案發當日，黃父遲遲找不到兒子，直到接獲惡耗，才趕往至派出所製作筆錄，忍住悲痛情緒，至馬偕醫院認屍。

33歲死者黃嘉二的祖父在北投開設知名溫泉飯店，具有有50年的歷史，黃是第三代，且排行第二，曾在溫泉飯店工作，親切個性與員工相處融洽。黃在1年多前獨自創業，在東區成立直播經紀公司，旗下有多名直播主，年紀輕輕已闖出一番成績。

不料，黃嘉二和朋友到錢櫃林森店歡唱，火警發生時，疑似因濃煙密佈無法逃出，消防人員從9樓包廂救出他時，已無生命徵象，送往馬偕醫院急救仍宣告不治，他是倒數第二名身分被確認的死者。

黃父接獲警方通知，才知道原本26日下午家族參與，遲遲未出現的兒子，原來躺在醫院，隨即趕往馬偕醫院認屍，看到兒子時已是冰冷屍體。黃父至派出所，壓住難過情緒製作筆錄，並還詢問警方能否提告業者，讓業者負起責任。

溫泉飯店員昨天才知道黃喪生火場消息，各各難過不已，員工透露，黃的母親在不久前過世，老闆黃父短時間痛失妻小，一定是十分哀痛。