快訊

強弓專案再驗證：台版「薩德」弓三增程版升空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／彭佳嶼草原燃燒9小時 空拍機尋找殘火打火把建功

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
彭佳嶼今天上午8點發生火警，燃燒面積約2公頃。消防局急派人力登島，下午5點多撲滅火勢。記者邱瑞杰／翻攝
彭佳嶼今天上午8點發生火警，燃燒面積約2公頃。消防局急派人力登島，下午5點多撲滅火勢。記者邱瑞杰／翻攝

基隆北方海面的彭佳嶼今天上午8點多發生火災，草原大面積燃燒，島山的海巡署、氣象站等人員以怪手開挖地面，防止火勢蔓延燈塔等建物。消防員登島後，以空拍機尋找殘火，再由地面人員持打火把滅火，下午5點多撲滅，燃燒面積約2公頃，起火原因待調查。

距離基隆港約56公里的彭佳嶼，今天上午8點半左右傳出草原火警，火勢由北面不斷往南面延燒，島上的海巡署、氣象站和燈塔人員及施工廠商，合力滅火。

島上水源不足，現場人員雖臨時拉出水管滅火，但水量很小，作用有限，另以怪手在草地緊急開挖離帶，當成防火線，侷限火勢燃燒範圍。

基隆市消防局接獲消息後，通報內政部消防署轉報國家搜救指揮中心，出動空中勤務總隊直升機，分2梯次載運4名消防人員攜帶空拍機裝備到現場勘災，另聯繫海巡署派巡防艇協助運送8名消防員，攜帶移動式消防幫浦、水帶、油料及打火把等救災裝備前往搶救。

搭乘直升機的消防人員上午11點45分抵達彭佳嶼，立即操控空拍機升空勘災，發現燃燒範圍廣大，四處可見火苗。

消防局表示，勘查島上可資抽取海水地點，都與起火地點高度落差太大，無法使用幫浦抽取。消防人員改以空拍機利用紅外線熱顯像攝影機，在火場偵測餘火位置，再由地面人員利用打火把逐步滅火，下午5點多確定撲滅，不會復燃。

彭佳嶼今天上午8點發生火警，島上人員以怪手開挖防火線，侷限火勢燃燒範圍。記者邱瑞杰／翻攝
彭佳嶼今天上午8點發生火警，島上人員以怪手開挖防火線，侷限火勢燃燒範圍。記者邱瑞杰／翻攝
彭佳嶼今天上午8點發生火警，燃燒面積約2公頃。消防局急派人力登島，下午5點多撲滅火勢。記者邱瑞杰／翻攝
彭佳嶼今天上午8點發生火警，燃燒面積約2公頃。消防局急派人力登島，下午5點多撲滅火勢。記者邱瑞杰／翻攝
彭佳嶼今天上午8點發生火警，燃燒面積約2公頃。消防局急派人力登島，下午5點多撲滅火勢。記者邱瑞杰／翻攝
彭佳嶼今天上午8點發生火警，燃燒面積約2公頃。消防局急派人力登島，下午5點多撲滅火勢。記者邱瑞杰／翻攝
彭佳嶼今天上午8點發生火警，消防局急派人力登島，下午5點多撲滅火勢。記者邱瑞杰／翻攝
彭佳嶼今天上午8點發生火警，消防局急派人力登島，下午5點多撲滅火勢。記者邱瑞杰／翻攝

空拍機 海巡署 基隆港

延伸閱讀

施工消防計畫沒交就偷跑？ 錢櫃執行長：還須了解

誰關了消防設備？錢櫃回應：盡快協助釐清

空拍機新法上路 聯強啟動代客登記服務

基隆全面配發第二套消防衣 耐焰防水、優化病毒滲透性

相關新聞

影／彭佳嶼草原燃燒9小時 空拍機尋找殘火打火把建功

基隆北方海面的彭佳嶼今天上午8點多發生火災，草原大面積燃燒，島山的海巡署、氣象站等人員以怪手開挖地面，防止火勢蔓延燈塔等...

喵星人受困車內 波麗士緊急救援

「警察先生，我的貓咪受困在轎車內，快窒息了，請幫幫我。」台南吳姓女市民將轎車停在公園停車場後，因一時急著下車處理事情，不...

彰化區間測速出包 台中呢？市警局：尚無接獲異常反映

台61縣彰化縣伸港段區間測速系統前天被爆出系統有問題，彰化縣警局撤銷千餘張罰單，台中市警局在沙鹿區向上路六段也有設置區間...

台南兩工人3樓鐵皮施工倒塌墜落 一OHCA一骨折急救中

台南市消防局下午3點30分許據報，台南新化區知義里知母義有2名工人施工不慎自3樓墜落，警消趕往搶救，1男約60歲外科OH...

錢櫃翁姓女經理 崩潰大哭：不會操作消防設備

台北市林森錢櫃火警狠奪五留人命，還燒出一籮筐消防安全設備問題，案發2日後，檢警持續約談相關人員，調查釐清消防安檢事宜。今...

華西街奪6命火災 電器老舊釀災

台北市華西街一處老舊公寓上個月發生火警，帶走6條人命，警消調查後，火場調查報告本月中旬出爐，起火原因是屋內電器老舊起火致...

新港民宅養了37隻犬貓 家畜所依違反動保法開罰9萬8

嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲民眾檢舉，表示新港有民宅非法繁殖、不當飼養及環境惡劣等事，經查發現該地是雲林縣北港陳姓業者承...

警界退休學長外出體力不支 暖心學弟上前護送

高雄楊姓老翁因外出購物時，一時體力不支蹲坐在路旁，恰好巡邏的林園警分局員警見狀，立即跑下巡邏車關心，這時楊翁才道出以前也...

影／騷擾慣犯出沒台藝大 被騷擾女生多達33人

25歲黃姓騷擾慣犯上月出入台藝大文創園區版畫教室稱，「我要找我未來的老婆」，用言語騷擾女大學生，日前警方依性騷擾防治法函...

區間測速傳對時故障惹爭議 北市：廠商送驗暫停舉發

台61西濱彰化段區間測速傳出設備有精確性問題，警方還因此將完成違規舉發並通知的1379件罰單撤銷；北市警察局今早赴議會警...

影／誰家的黃金蟒？ 頭屋鄉間赫見3公尺上百斤大蟒蛇

苗栗縣頭屋鄉曲洞村8鄰的池塘邊草叢，今天上午8點多捕獲一條長約3公尺、重上百台斤黃金蟒，苗栗縣政府農業處自然生態保育科據...

影／彭佳嶼草原大面積燃燒 駐島岸巡開挖防火線阻火勢

基隆北方海上的彭佳嶼今天上午疑因學術單位人員燃燒垃圾時時，引發火警，有大面積草坪燃燒，幸未造成人員傷亡，也未波及氣象站及...

熱門新聞

太陽花攻占行政院案 二審逆轉魏揚今改判4月

錢櫃翁姓女經理移送北檢複訊 崩潰大哭：不會操作消防設備

高雄桶屍案偵破 一對男女為盤店衝突殺人棄屍

影／誰家的黃金蟒？ 頭屋鄉間赫見3公尺上百斤大蟒蛇

林森錢櫃大火 錢櫃道歉：「所有門市暫停營業一周｣

BMW轎車惡意逼車現形 警裁罰1.8萬元並吊扣牌照

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。