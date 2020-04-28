影／彭佳嶼草原燃燒9小時 空拍機尋找殘火打火把建功

基隆北方海面的彭佳嶼今天上午8點多發生火災，草原大面積燃燒，島山的海巡署、氣象站等人員以怪手開挖地面，防止火勢蔓延燈塔等建物。消防員登島後，以空拍機尋找殘火，再由地面人員持打火把滅火，下午5點多撲滅，燃燒面積約2公頃，起火原因待調查。

距離基隆港約56公里的彭佳嶼，今天上午8點半左右傳出草原火警，火勢由北面不斷往南面延燒，島上的海巡署、氣象站和燈塔人員及施工廠商，合力滅火。

島上水源不足，現場人員雖臨時拉出水管滅火，但水量很小，作用有限，另以怪手在草地緊急開挖離帶，當成防火線，侷限火勢燃燒範圍。

基隆市消防局接獲消息後，通報內政部消防署轉報國家搜救指揮中心，出動空中勤務總隊直升機，分2梯次載運4名消防人員攜帶空拍機裝備到現場勘災，另聯繫海巡署派巡防艇協助運送8名消防員，攜帶移動式消防幫浦、水帶、油料及打火把等救災裝備前往搶救。

搭乘直升機的消防人員上午11點45分抵達彭佳嶼，立即操控空拍機升空勘災，發現燃燒範圍廣大，四處可見火苗。