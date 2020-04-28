3月底就發現錢櫃B1施工... 柯文哲：修改申請流程

台北市錢櫃林森分店大火，造成5人喪命，傳出業者為了施工，關閉5大消防設備，且未向北市府提出消防防護計畫，而北市府昨天主動揭露的公安稽檢，僅3月6日及30日，卻又市議員披露，指在火災發生4天前、4月22日，還有1場府級公安稽查，北市府就意識現場有施工，若當下要求業者補送消防防護計畫，應能避免憾事，掀起議論。

台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天下午又親上火線回應，又意外曝光早在3月30日公安稽查，消防局在B1就看見隔間木板，就詢問是否要施工？業者不置可否，還提醒應申請消防防護計畫；但黃珊珊強調，不管3月30日、4月22日的稽查，現場沒有看見工地、施工。

黃珊珊現場說明稽查流程，指4月22日公安稽查，是臨時抽籤地點，建管處當天看見2面隔間牆，發現跟公安申報的圖說不同，先勾選「涉及室內裝修」，但那不是工地，也沒看到工人，是漂亮裝潢牆。

黃珊珊也說，建管處在4月23日，就查證有無室內裝修許可，後來發現有執照變更，原本預計4月27日建檔彙整資料，但4月26日就發生大火，並坦承沒有即時登錄是缺失。

柯文哲則說，外界的批評，北市府就誠實檢討，其實目前制度，太過於用在防弊，臨時公安檢查，是出發前才抽查，也發現三個問題，第一是準備資料不夠充分，第二是為防弊、消防隊跨區檢查不熟悉，第三是E化程度不夠。

柯文哲強調，未來改成E化，以後帶平板至現場確認，也要有明確檢查表單，且未來取得使照變更前，要額外檢查，包括申請消防防護計畫，堵住漏洞，將修改整個流程。

媒體詢問，為何4月22日公安稽查，不直接詢問業者有無施工？黃珊珊表示，因為是聯合稽查，若直接問業者，業者說沒有，難道就沒有？所以先回來確認，若出現狀況，第二天再去稽查，同仁也當下也確實沒有詢問業者。

不過，媒體追問，在3月30日稽查有看見施工？黃珊珊表示，她有跟同仁最後確認，在B1有看到隔間木板，同仁問是不是有要施工？業者不置可否，同仁提醒若要施工，要申請消防防護計畫。

黃珊珊表示，3月30日確實有提醒業者，申請消防防護計畫，但現場也不是工地、也沒施工狀況。

媒體又問，3月30日看到不合理，難道就沒有後續處理？黃珊珊則說，3月30日是做消防安檢，同仁在B1看到陽春隔間門，就提醒施工要申請，但4月22日是建管處主辦，在1樓也有看到完整裝飾牆，但不是工地。

柯文哲表示，法律訂出來不是給人民參考用，「今天不可以說，法律訂在那裡，你們開始怪說，政府怎麼抓所有犯法的人」，犯法的人還是要負責任，開工前申請消防防護計畫，是業者責任，鑽法律漏洞這不對。