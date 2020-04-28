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喵星人受困車內 波麗士緊急救援

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
受困車內的貓咪，經南市警一分局員警協助救出。記者黃宣翰／翻攝
受困車內的貓咪，經南市警一分局員警協助救出。記者黃宣翰／翻攝

警察先生，我的貓咪受困在轎車內，快窒息了，請幫幫我。」台南吳姓女市民將轎車停在公園停車場後，因一時急著下車處理事情，不僅忘了把搖控鎖帶下車，並把寵物貓反鎖在車，連忙向警方求救，市警一分局莊敬派出所員警到場後，請來鎖匠開鎖，順利完成救貓任務。

莊敬派出所員警前天接獲110轉報，平實公園有民眾需要協助，馬上前往了解。到達現場後見吳姓女報案人面露緊張，神情激動地向警方表示，她因臨時離開車外，把寵物貓咪放置於轎車右前座位上，車門不慎反鎖，汽車遙控器置放於車內，車門無法開啟，車內貓咪不斷發出哀嚎聲，眼見正陷入脫水窒息危機，報警請求協助。

巡佐王志義、警員王本立了解情況後，一面安撫女子緊張情緒，一面迅速聯繫鎖匠前來，但恰逢周末，鎖店大多已打烊休息，經王員持續聯繫下，鎖店派員前來協助後，順利將車門開啟，成功協助貓咪脫困，重回主人懷抱。吳姓女子對警方積極協助救援，表達萬分感謝。

莊敬派出所員王本立、巡佐王志義，協助救出受困轎車內貓咪。記者黃宣翰／翻攝
莊敬派出所員王本立、巡佐王志義，協助救出受困轎車內貓咪。記者黃宣翰／翻攝

貓咪 寵物 警察

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