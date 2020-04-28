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華西街奪6命火災 電器老舊釀災

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
3月14日清晨6時40分，華西街26巷11號民宅因不明原因起火，火勢迅速蔓延隔壁兩戶民宅。記者李隆揆／攝影
3月14日清晨6時40分，華西街26巷11號民宅因不明原因起火，火勢迅速蔓延隔壁兩戶民宅。記者李隆揆／攝影

台北市華西街一處老舊公寓上個月發生火警，帶走6條人命，警消調查後，火場調查報告本月中旬出爐，起火原因是屋內電器老舊起火致災，檢警後續將釐清責任歸屬。

3月14日清晨6時40分，華西街26巷11號民宅因不明原因起火，火勢迅速蔓延隔壁兩戶民宅；警消獲報後派出百名消防員趕赴現場撲救，疏散15人、救出12人，並將9人送醫急救，其中有6人到院前失去生命跡象。

送醫到院前命危的6名傷者，有3人到院後宣告不治，另3人一度恢復生命跡象，但有2人當天下午傷重不治；餘下一名被送往馬偕醫院的第6名命為傷者，經搶救觀察66小時後，仍於3月17日凌晨傷重不治。

失火的4層樓式民宅，被指因飲酒店林立，長期都更不易，又多為老舊建築，突如其來的火勢在案發40分鐘後才完全撲滅。

案發當天，警消人員初判，起火點位於11號民宅1樓，起火原因可能是電線老舊走火所致。經過1個月的火場調查，上周火調報告終於出爐，與現場初判結果吻合，是電器老舊起火致災，後續將交由檢警依法追究屋主或房客責任歸屬。

法界人士指出，此案可能依失火罪偵辦，據刑法173條規定，失火燒毀限供人使用的住宅，或現有人所在的建築物、礦坑、火車、電車或其他供水、陸、空公眾運輸的舟、車、航空機者，處一年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。

3月14日清晨6時40分，華西街26巷11號民宅因不明原因起火，火勢迅速蔓延隔壁兩戶民宅。記者李隆揆／攝影
3月14日清晨6時40分，華西街26巷11號民宅因不明原因起火，火勢迅速蔓延隔壁兩戶民宅。記者李隆揆／攝影
3月14日清晨6時40分，華西街26巷11號民宅因不明原因起火，火勢迅速蔓延隔壁兩戶民宅。記者李隆揆／攝影
3月14日清晨6時40分，華西街26巷11號民宅因不明原因起火，火勢迅速蔓延隔壁兩戶民宅。記者李隆揆／攝影

建築 華西街

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