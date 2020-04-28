體恤警察辛苦 三峽地方企業及宮廟捐防疫物資

台灣本土感染病例0確診邁入第16日，防疫工作仍不可鬆懈；三峽地方企業及宮廟為了守護警察執勤安全，體恤第一線人員的辛勞，致贈一批防疫物資，希望能讓員警在進行居家檢疫查訪時，保護自身安全，共同努力打贏這場戰「疫」。

三峽警分局獲贈的這批防疫物資，包含護目鏡、酒精及洗手皂，是由承德油脂股份有限公司、臺北市驗光生公會及三峽廣行宮管理委員會進行捐贈，基於第一線員警必須頻繁與民眾接觸，又須進行居家檢疫查訪，為了保護員警安全，希望防疫物資能派上用處，以備不時之需。

承德油脂公司總經理王明瑞、臺北市驗光生公會理事長許正格及三峽廣行宮管理委員會主委黃騰霆受訪表示，國內防疫工作成果有目共睹，警察特別是防疫推動的重要助力，但常需查訪居家檢疫異常簡訊民眾，仍有一定的風險，因此還是必須謹慎，希望防疫物資能減少警察勤務風險、降低防疫負擔。