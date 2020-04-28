新港民宅養了37隻犬貓 家畜所依違反動保法開罰9萬8

嘉義縣家畜疾病防治所日前接獲民眾檢舉，表示新港有民宅非法繁殖、不當飼養及環境惡劣等事，經查發現該地是雲林縣北港陳姓業者承租，現場飼養友人託養的犬隻27隻，及業者女兒飼養12隻貓，未發現有非法繁殖行為，但因環境髒亂、未完成寵物登記、絕育等，依違反動保法開罰98000元。

家畜所表示，飼養場內的犬貓都沒有絕育及植入晶片辦理寵物登記，飼養環境髒亂，現場還發現動物骸骨與皮毛，雖陳姓業者回應，是先前犬隻撕咬導致死亡，表示業者未善盡照顧義務，讓犬貓長期飼養在惡劣不良環境中。

家畜所表示，依動保法規定，陳姓業者雖不是動物所有人，但為實際管領與飼養動物人即飼主，應負起相關責任，已要求限期改善，目前犬貓已完成寵物登記及申報免絕育，並轉讓送往其他縣市飼養，家畜所也將陳姓父女列入申請特定寵物業管制對象，終身不得申請為寵物繁殖業者。