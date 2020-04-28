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警界退休學長外出體力不支 暖心學弟上前護送

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
高雄楊姓老翁因外出購物時，一時體力不支蹲坐在路旁，恰好巡邏的林園警分局員警見狀，立即跑下巡邏車關心，這時楊翁才道出以前也是員警，曾在屏東服務過。記者邱奕能／翻攝
高雄楊姓老翁因外出購物時，一時體力不支蹲坐在路旁，恰好巡邏的林園警分局員警見狀，立即跑下巡邏車關心，這時楊翁才道出以前也是員警，曾在屏東服務過。記者邱奕能／翻攝

高雄楊姓老翁因外出購物時，一時體力不支蹲坐在路旁，恰好巡邏的林園警分局員警見狀，立即跑下巡邏車關心，這時楊翁才道出以前也是員警，曾在屏東服務過，楊一邊分享從警經驗，直到警方用巡邏車將他送回。

警方表示，林園警分局林園所員警前天晚上7點巡邏時，在林園區文化街上的某便當店前，發現蹲坐在店家前面的楊翁（60歲）。楊向員警說，他因年邁體力不堪負荷，太累走不動，才蹲坐在路旁休息。

員警的暖心舉動，讓楊翁敞開心房，楊娓娓說出他也曾是一名警察，看到學弟妹們細心護送，讓他想去過去從警時的點點滴滴，一邊向林園所員警分享，一邊讓警方護送他返家。

經警方詢問楊翁鄰居後得知，楊翁的子女都在外地居住，平時楊也會騎著機車出門找朋友，不知道為何那天徒步出門，所幸有熱心員警發現，讓她能平安返家。

警察 屏東 老翁

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