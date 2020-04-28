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影／騷擾慣犯出沒台藝大 被騷擾女生多達33人

聯合報 / 記者柯毓庭吳亮賢／新北即時報導
黃男（紅圈處）時常在校園附近閒晃。記者柯毓庭／翻攝
黃男（紅圈處）時常在校園附近閒晃。記者柯毓庭／翻攝

25歲黃姓騷擾慣犯上月出入台藝大文創園區版畫教室稱，「我要找我未來的老婆」，用言語騷擾女大學生，日前警方依性騷擾防治法函送後，校方啟動網路問卷調查，至今天為止，被騷擾女生多達33人。

據了解，這起校園騷擾案發生在上月24日，當時三名女大生在文創園區版畫教室外聊天，突然黃男竄出，向女大生表示「我要找我未來的老婆」等言語進行性騷擾，女大生被嚇到報警，警方調閱監視畫面加上透過指證筆錄，鎖定列管「騷擾慣犯」的黃男涉有重嫌。

經通知黃男21日上午10時到案說明，雖然他矢口否認犯行，更喊冤只是好奇經過版畫教室，警方仍在隔天上午辦理性騷擾審查會認定，並將他依違反性騷擾防治法將他函送市府社會局辦理裁罰。

台藝大表示，校方得知三月底有學生被騷擾後，立即通報校安系統，加強保全巡邏，也協助學生蒐集相關事證，本月19日至大觀派出所提告，後續若有訴訟，校方也會派員並委任律師全程陪同。

由於該男是警方列管騷擾慣犯，除了請轄區大觀派出所允諾，約談跟告誡該男，還會請他們加強巡邏頻率，保護校方安全，目前因為疫情，不開放非洽公人員進入，若該男再有侵入校園行為，將通知警方法辦。

台藝大說，性騷事件發生後，校內文創處便啟動網路問卷調查，目前共33人回報曾遭騷擾，希望蒐集更多事證，讓警方更重視轄區治安。目前掌握該男不只在台藝大有騷擾行為，足跡遍布浮洲火車站、大觀路、僑中一街及二街，甚至到府中家樂福附近。

黃男（紅圈處）自路邊走入校園，並走向版畫教室。記者柯毓庭／翻攝
黃男（紅圈處）自路邊走入校園，並走向版畫教室。記者柯毓庭／翻攝
校方得知後，文創處便啟動網路問卷調查，目前共33人回報曾遭騷擾。記者吳亮賢／翻攝自臉書社團《我是板橋人》
校方得知後，文創處便啟動網路問卷調查，目前共33人回報曾遭騷擾。記者吳亮賢／翻攝自臉書社團《我是板橋人》

性騷擾 文創 疫情

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