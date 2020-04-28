區間測速傳對時故障惹爭議 北市：廠商送驗暫停舉發

台61西濱彰化段區間測速傳出設備有精確性問題，警方還因此將完成違規舉發並通知的1379件罰單撤銷；北市警察局今早赴議會警政衛生委員會報告，議員陳炳甫、鍾佩玲也質疑北市2處區間測速設備是否也有類似問題，應該進一步檢驗；對此，北市交通警察大隊則表示，設備已請廠商找公正第三方檢驗，檢驗結果出爐前將暫停舉發。

台61區間測速傳出「對時」軟體故障錯誤，造成拍照時的顯示時間有誤，引起科技執法精確性疑慮，台北市近來陸續實施的自強隧道、辛亥隧道也採區間測速，其中自強隧道去年9月到今年4月，取締超速1萬8338件，辛亥隧道今年1月到4月，則取締超速1萬4978件。

議員陳炳甫質疑，北市自強隧道、辛亥隧道也採區間測速，同樣可能有精準度問題，設備是否與出錯的廠商是同一家？軟硬體都應該進一步檢驗；鍾佩玲則表示，若機器沒有驗過，開出幾萬張的罰單等於也有問題。

對此，北市交通警察大隊長陳明志表示，兩處區間測速上路前都有透過國家中山科學研究院檢測，為保險起見，區間測速設備已於26日通知廠商要去找第三方公正單位送驗，結果出爐前，將暫停舉發開單。

有關區間測速是否有對時軟體故障可能，交通大隊執法執法組王均表示，北市的區間測速都是即時連線，每分鐘與國家時間與頻率標準實驗室對時，理論上應無問題，仍會等廠商檢驗設備完成後，才會舉發開單，目前設備僅照常拍照記錄，沒問題後才開罰，若檢出有問題，則會回溯由警方主動通知撤罰事宜。