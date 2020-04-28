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失業心情低落 竟四處縱火燒機車

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
一名35歲周姓男子因失業喝悶酒，今晨拿打火機鎖定市區內巷弄機車與住家，四處縱火洩憤，造成5輛機車、兩台冷氣遭燒毀。記者王駿杰／翻攝
一名35歲周姓男子因失業喝悶酒，今晨拿打火機鎖定市區內巷弄機車與住家，四處縱火洩憤，造成5輛機車、兩台冷氣遭燒毀。記者王駿杰／翻攝

35歲周姓男子因失業喝悶酒，今晨拿打火機鎖定市區內巷弄機車與住家，四處縱火洩憤，造成5輛機車、兩台冷氣遭燒毀，甚至有民眾的住家大門被燒黑，所幸警方獲報積極查案，發現走路搖晃的周，立刻將他帶回偵辦。

據悉，周是地方頭痛人物，因失業又無零工可打，讓他心情低落，藉酒消愁無用後萌生歹念，28日凌晨帶著打火機在市區閒晃，邊走邊縱火。凌晨1點，周跑到市區一處巷弄，將停在一旁的機車與雨傘點火焚燒，之後又跑到另處巷弄如法炮製燒機車，導致兩輛機車被燒到剩骨架，現場惡臭難聞。

警方獲報，立刻成立專案小組，及時發現周行蹤，立刻呼叫警網上前攔截圍捕，逮捕時周身上瀰漫濃濃酒味，警方依現行犯將他逮捕，警詢後依公共危險罪嫌法辦。

失業 縱火 頭痛

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