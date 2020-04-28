休旅車暴衝撞整排機車 兩路人受傷
新北市三重區綜合運動場旁今天清晨5時許，疑因車輛闖紅燈釀成嚴重車禍。陳姓男子駕駛休旅車在中正北路與市前街口，與廖姓婦人騎乘機車發生碰撞後，休旅車失控衝往向日葵廣場旁邊機車停車格，掃倒10餘輛機車造成另2名無辜民眾受傷，其中1人顱內出血送醫手術尚未脫險。到底是汽車還是機車闖紅燈？警方尚在釐清。
目擊者指稱，體育場每天清晨都有很多民眾運動，今天早上不少人看見車禍過程，當時44歲陳男駕駛休旅車沿中正北路往重新路方向直行，準備通過市前街口時疑因搶快闖紅燈，撞上從明志國中旁邊民生街綠燈剛起步，欲直行過馬路的49歲廖姓婦人騎乘機車。
休旅車在碰撞之後失控往向日葵廣場的方向暴衝，橫掃整排路邊停車格內10餘輛機車，63歲吳姓男子準備牽機車離開、68歲王姓老翁騎單車路過皆被波及。
其中廖婦及王姓老翁全身多處擦挫傷，由救護車就近送往新北市立三重醫院包紮，吳男顱內出血頭部傷勢嚴重，送往北市馬偕醫院緊急手術尚未脫險。
警方指出，肇事汽、機車駕駛均未飲酒，陳男坦承當時因為趕著回家開快車，但是並不確定自己是否違規闖紅燈。確實的肇事原因、到底誰闖紅燈？員警還需要再進一步鑑識並調閱監視器深入調查。
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