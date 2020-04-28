台中紡織廠火警傳逾10人待援？消防局：無人受困火撲滅
台中市龍井區一處紡織工廠今天上午發生火警，一度傳出逾10人受困待援。台中市政府消防局救災救護指揮中心說明，台中市消防局在上午8時42分獲報後，派員到場佈水線灌救，並且逐層搜尋，確認火場內沒有人員受困，也確認紡織廠員工都已安全疏散，火勢在9時9分獲控制，起火原因正由消防局火調科調查中。
台中市政府消防局救災救護指揮中心說明，今天上午8時42分接獲民眾報案，龍井區工業路一處紡織工廠發生火警，派遣第四救災救護大隊轄下沙鹿、梧棲與龍井分隊，出動各式救災救護車20輛、人員47名前往搶救。
台中市政府消防局救災救護指揮中心說，消防人員到場後，發現一處紡織工廠為3樓建築物，到場時，二樓已起火燃燒，正冒出濃煙，經消防人員佈水線灌救，並冒險進入查看，確認無人員受困，火勢在9時9分獲得控制。
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