台中紡織廠火警傳逾10人待援？消防局：無人受困火撲滅

陳姓男子將轎車停在路旁，開車門下車時雖先將車門開小縫，採取「兩段式開門」，沒想到才開一個車縫，後方施姓女子駕駛曳引車駛來靠太緊，直接將他的車門「刷過去」，造成轎車車門整個被扯爛。施女到案辯稱不知道有撞到，警方告發並函送裁罰。

2020-04-27 23:28