影/釣客忘情垂釣受困消波塊 海巡獲報急救援

蘇姓男釣客，昨天下午在退潮期間，步行至高雄市梓官區蚵寮國小前方離岸堤消波塊上垂釣，過程中因忘情釣魚未注意到漲潮時間，導致受困於離岸堤上，眼見因潮汐關係即將被海水吞噬，海巡署南部分署第11岸巡隊人員獲報後即派遣救生艇前往救援，順利將蘇救起，蘇感謝海巡人員協助相救。

第11岸巡隊蚵子寮安檢所27日下午4點多接獲通報，在高雄梓官區蚵寮國小前方離岸堤上有民眾受困，安檢所人員獲報後立即派遣救生艇前往救援。

第11岸巡隊說，台南、高雄地區僅有安平商港南、北堤及彌陀、鳳鼻頭漁港等處開放民眾於港區內垂釣遊憩，如若民眾於港區、岸際若有任何需要協助之處，將以最快的速度全力協助或救援，以維護國人的生命財產安全，若需本隊協助，民眾隨時都可利用行動電話或市話撥打「118海巡服務電話」求助。