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新北男師把高中妹又被爆拍A片 教育局：檢視非該師

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
新北市一名男生物教師遭爆料與女直播主拍攝不雅影片，校方檢視影片後認為非本人。（圖／擷取自網路）
新北市一名男生物教師遭爆料與女直播主拍攝不雅影片，校方檢視影片後認為非本人。（圖／擷取自網路）

新北市一名高中男生物老師，因與學生談「師生戀」接受調查中，不料近日又被爆出，疑似與女直播主拍攝不雅影片，在各大色情網站瘋傳；對此，新北市教育局回應，校方檢視影片後，認為非該名教師，後續若有新增事證，將依教師法規定處置。

據了解，該名教師因與一名女學生在畢業前即展開交往，2人大談「師生戀」，去年分手後，女學生向教育部檢舉，校方獲報後召開教評會審議，不料卻認為「該師有違反教師倫理，但情節尚屬輕微」，決議不解聘。

對此教育局表示，審議結果適用法令尚有疑義，已退請學校釐清法令，並重新召開教評會審議。但沒想到風波未平，該名教師又被爆出與直播主拍攝不雅影片，影片中男子與穿著學生服的女直播主，真槍實彈發生性關係，9分02秒的影片也在各大色情網站瘋傳。

教育局回應，此案接獲陳情後，已責成學校立即瞭解與檢視相關影片內容、聲音與影像，經該校檢視後，非屬該名教師，另該師亦否認，並已提出告訴，透過司法釐清真相。另外，後續倘有新增事證或陳情人可進一步提供事證，確有違反教師專業倫理或相關教育法令，將責成學校依教師法等相關規定辦理。

直播主 教育局

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