疑煞車不及 台鐵花蓮機務段事故 7人跌傷

台鐵花蓮機務段維修列車的廠區內，昨下午3時許發生工安意外，一列維修完成的區間電聯車進行動力測試時，疑煞車不及，撞上前方維修中的另一列電聯車，車上7名維修人員往前撲倒，並造成肩膀扭傷、頭暈等，幸好都無生命危險。

台鐵正調查事故原因，因事故發生在花蓮機務段庫內，未影響正線行車。

花蓮機務段長古寶興說，有2組區間電聯車維修，其中編組EMU540煞車不及，撞上EMU536，發出「碰」的一聲，在車上的機務段人員重心不穩跌倒，有人肩膀撞傷，被救護車送醫，1女6男都是在車內跌倒，未摔出車外。

不過，因為撞擊力道過大，支撐軌道的鋼軌支柱崩裂，列車車輪還翹起、脫離鐵軌，撞擊點更擠壓變形，管線彎曲、車窗破裂。

台鐵表示，EMU540維修完畢後，要測試動力，在庫內移動時，不慎撞到另一停留編組，事故原因疑是煞車失靈，所幸車庫裡速度不高，每小時5公里以下。