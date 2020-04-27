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BMW轎車惡意逼車現形 警裁罰1.8萬元並吊扣牌照

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
BMW轎車先是向前方的重機騎士連續閃燈，接著加速逼近後煞車。圖／警方提供
BMW轎車先是向前方的重機騎士連續閃燈，接著加速逼近後煞車。圖／警方提供

台中市一名重機騎士日前行經74號快速道路太平路段時，竟有一輛BMW轎車從後對它做出迫近、驟然減速等逼車行為，騎士的林姓友人代他向警方提出檢舉，轄區太平警分局今認定轎車駕駛惡意逼車屬實，依違反道路交通管理處罰條例43條規定，裁罰1萬8000元併將吊扣牌照3個月。

林姓市民在臉書發文說：「別認為開個車在路上就能為所欲為，請尊重大家的用路權」除貼出逼車的行車記錄器影片，還公開向台中市警察舉檢舉的資料。

從影片中可看到，在74號快速道路25.5公里附近時，BMW轎車先是向前方的重機騎士連續閃燈，接著加速逼近後煞車；見重機騎士沒讓路，又從內側車道切入中線車道超車後立刻煞車，接著還兩度刻意擋路，十分危險。

太平警分局交通組長郭廷鍇說，轎車的惡意逼車行為，已違反道路交通管理處罰條例43條第1項第3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，以及第4款「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」警方已製單舉發，開出1萬8000元罰單併吊扣牌照3個月。

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