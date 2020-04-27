觀光熱點千畦種子館遭潑灑油漆 南警2天查獲嫌犯

台南市北區千畦種子館大門口遭人涉嫌潑灑紅漆，市警五分局調閱路口監視器畫面，查出涉案男子搭乘計程車後，持小桶裝油漆灑向大門，今天下午在公園南路查獲吳姓男子到案，留置詢問中，並全力查緝另一名涉案人，以釐清犯案動機。

千畦種子館大門口4月25日晚上6點多遭人潑灑油漆，警告意味濃厚，梁姓負責人翌日向市警五分局開元派出所報案，警方立即派員到場採證，並在店家旁設置巡邏箱加強巡守，確保安全。

由於店家周邊均未裝設監視器，警方組成調閱小組擴大調閱，經接連兩天調閱並比對相關資料，發現兩名犯嫌搭乘計程車犯案，其中一人戴白色安全帽，一人戴鴨舌帽，兩人均戴口罩，要求司機將車開到種子館對面轉角處停下，戴白色安全帽男子下車，約一兩分鐘後再上車，手上拿一個塑膠袋傳出油漆味，後要求司機將車開到永康區勝利街下車離開。

警方研判犯嫌可能會搭乘交通工具到勝利街，經調閱分析相關資料查出犯嫌吳（49歲）所騎乘機車，今天下午2點30分在公園南路查獲吳嫌涉案。據了解，吳對於犯案動機避重就輕，警方將深入釐清。