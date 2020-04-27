台中臨停小貨車遭廂型車追撞 再撞對向民宅釀7傷

台中市豐原區大豐路五段今天下午發生廂型車追撞小貨車意外，小貨車再追撞對向民宅，共造成7人受傷，分別送醫救治，所幸意識都清楚，雙方駕駛無酒駕，肇事原因待警方調查。

台中市消防局今天下午接獲民眾通報，豐原區大豐路五段一輛搭載6人的廂型車與另輛臨停小貨車發生車禍，現場多人受傷，立刻派員前往搶救。

據了解，李姓男子駕駛廂型車沿著大豐路五段往潭子方向行駛，與臨停在路邊楊姓男子所駕駛的自小貨車車尾發生擦撞，楊男駕駛的小貨車又衝撞對向民宅。

消防人員到場，將受困車內的李男救出，其他5名乘客傷勢分別大腿骨折、腳踝骨折、臉部撕裂傷等，意識均清醒，分別送醫救治，小貨車駕駛也受傷送醫，至於民宅則無人受波及。

廂型車的女乘客表示，當時坐在後座，不知為何車子突然往前衝。

警方初步調查，李男、楊男都沒有酒駕，確切肇事原因待進一步調查。