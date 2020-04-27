砲台古蹟遭偷倒廢棄物 警速逮人送辦

瑞芳區四腳亭砲台是新北市3級古蹟，25日有民眾發現當地遭人偷倒營建廢棄物，警方循線帶回涉嫌棄置廢棄物的鄭姓男子，訊後在今天依廢棄物清理法函送基隆地檢署偵辦。

新北市政府警察局瑞芳分局表示，25日下午有山友發現四腳亭砲台遭人傾倒營建廢棄物，嚴重破壞環境及景觀，警方追查後循線帶回涉嫌偷倒廢棄物的鄭姓男子，並通知新北市政府環保局到場勘驗。

警方調查，鄭男並無相關清理事業廢棄物許可證明，卻利用低價四處承攬廢棄物清理工程，再利用清晨或下大雨等無人注意的時段，將廢棄物載運至山溝等地棄置，賺取不法利益。

警方表示，鄭男所為，依廢棄物清理法可處1年以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金，廢棄物則限期清理，如無法改善則持續按次處罰，直至改善；鄭男經訊問後則坦承不諱，今天依廢棄物清理法函送基隆地檢署偵辦。