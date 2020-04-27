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新北12歲女童失蹤 家人兩天後才知去水池遊玩溺斃
新北市雙溪區12歲張姓女童25日跟哥哥等人遊玩，當晚未回家。家人26日報案協尋，今早才得知小朋友曾到一處水池附近，急忙和員警前往尋找，先在水池附近看到女童拖鞋，通報消防人員潛水查看找到遺體。警方報請檢察官相驗，釐清死因。
據了解，女童25日下午和哥哥及哥哥的同學外出遊玩，女童的哥哥雖有發現妹妹不見了，但誤以為她自行回家，便與同學一同離開。回家後沒看到女童，告訴父母，家人趕緊外出找人，但沒找到，26日早上到派出所報案協尋。
女童和她的哥哥都疑似有輕度身心障礙，表達能力較差。家人昨天在外面找了一整天，仍沒有發現女童蹤影。直到今早從女童哥哥口中，得知女童失蹤那天，一群小朋友到距離住家約1公里的水池附近遊玩。
女童家人與員警今天上午一同前往水池附近找人，看到女童的拖鞋。消防人員獲報救援，潛水發現女童遺體，已無生命跡象。
警方表示，調查現場跡證及遺體無明顯外傷，初步排除他殺。後續將通知相關人員製作筆錄，了解事件發生經過，並抽乾水池積水抽乾，進行採證，釐清真相。
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