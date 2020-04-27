佛祖神轎大旗也敢偷？ 台南大內佛祖座駕失竊地方譁然

台南市大內區南海觀音亭廟內神轎、號令大旗被偷，竊賊在佛祖頭上動土，警方獲報連3天調閱監視錄影畫面追查，不過到現在都還沒有發現竊賊行蹤；廟方指出，這座神轎半世紀前請老師傅用檜木手工打造，希望竊賊能歸還神明座駕，如果惹南海佛祖生氣，小偷肯定會得不償失。

南海觀音亭位在大內頭社里，偌大神轎失竊地方罕見，頭社里民、信徒紛紛大罵小偷真大膽，神明座轎與刺繡大旗都敢偷，不趕快歸還，「很快就會有報應」。

南海觀音亭廟公24日發現廟內神轎與大旗不知去向，立即向附近頭社派出所報案。警方研判竊賊半夜行竊，可能用貨車將神轎運走，行竊動機應是看上神轎檜木打造有價值，大旗則可能是出自名師之手才被盯上，已調閱相關監視器追查。