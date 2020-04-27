聽新聞
test
0:00 / 0:00
佛祖神轎大旗也敢偷？ 台南大內佛祖座駕失竊地方譁然
台南市大內區南海觀音亭廟內神轎、號令大旗被偷，竊賊在佛祖頭上動土，警方獲報連3天調閱監視錄影畫面追查，不過到現在都還沒有發現竊賊行蹤；廟方指出，這座神轎半世紀前請老師傅用檜木手工打造，希望竊賊能歸還神明座駕，如果惹南海佛祖生氣，小偷肯定會得不償失。
南海觀音亭位在大內頭社里，偌大神轎失竊地方罕見，頭社里民、信徒紛紛大罵小偷真大膽，神明座轎與刺繡大旗都敢偷，不趕快歸還，「很快就會有報應」。
南海觀音亭廟公24日發現廟內神轎與大旗不知去向，立即向附近頭社派出所報案。警方研判竊賊半夜行竊，可能用貨車將神轎運走，行竊動機應是看上神轎檜木打造有價值，大旗則可能是出自名師之手才被盯上，已調閱相關監視器追查。
頭社南海觀音亭日據昭和六年（1931年）創建，距今89年歷史，主祀南海佛祖，一度因日本總督下令禁止供奉，信徒將神像藏藏在家裡以免被毀並暗中供奉，直到民國57年才重新建廟，神轎也由老師傅以檜木打造，大旗也由老師傅刺繡而成，雖廟身曾於民國89年再重建，但神轎與大旗一直保存至今，對廟方地方具有重要歷史價值與意義。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言