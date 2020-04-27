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雲林男子疑投農保不成 提汽油潑灑農會門口抗議

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
雲林一名60多歲男子（紅衣者）今天早上近9點多，疑似沒辦法順利投保農保，憤而提汽油到斗六市農會門口前抗議潑灑汽油。記者李京昇／翻攝
雲林一名60多歲男子（紅衣者）今天早上近9點多，疑似沒辦法順利投保農保，憤而提汽油到斗六市農會門口前抗議潑灑汽油。記者李京昇／翻攝

雲林一名60多歲男子今天早上近9點多，疑似因投保問題與法定流程不符，無法加入農保，憤而提汽油在斗六市農會門口前潑灑，同時將汽油淋在自己身上叫囂抗議，農會員工見狀制止，警方獲報後才將男子壓制並送醫。

事發當時，男子情緒激動在農會門口大吼大叫，隨即拿出汽油桶開始潑灑，也將自己淋滿汽油，疑似想自焚，農會多位人員馬上注意到，隨即衝出上前制止，現場目擊民眾則嚇傻紛紛躲避，行經路人也將此過程錄影拍下。

據現場農會人員表示，該男子原本是勞保保戶，退保後想要轉投保農保，但申請過程不合法規流程，使得男子無法過保而情緒激動。

疑似原本為勞保保戶，退保之後想轉為農保，但是申請過程與法不符，無法過保，因而情緒失控，不料該男子步出農會後隨即拿出汽油潑灑甚至淋在自己身上

警方到場後將男子制止，而男子也在反抗過程被汽油噴濺到眼睛，救護人員則先以生理食鹽水將眼部沖洗後，送往台大醫院雲林分院，詳細事發原因目前正由警方調查，所幸沒有釀成更大傷亡。

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台大醫院 斗六

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