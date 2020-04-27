聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林男子疑投農保不成 提汽油潑灑農會門口抗議
雲林一名60多歲男子今天早上近9點多，疑似因投保問題與法定流程不符，無法加入農保，憤而提汽油在斗六市農會門口前潑灑，同時將汽油淋在自己身上叫囂抗議，農會員工見狀制止，警方獲報後才將男子壓制並送醫。
事發當時，男子情緒激動在農會門口大吼大叫，隨即拿出汽油桶開始潑灑，也將自己淋滿汽油，疑似想自焚，農會多位人員馬上注意到，隨即衝出上前制止，現場目擊民眾則嚇傻紛紛躲避，行經路人也將此過程錄影拍下。
據現場農會人員表示，該男子原本是勞保保戶，退保後想要轉投保農保，但申請過程不合法規流程，使得男子無法過保而情緒激動。
疑似原本為勞保保戶，退保之後想轉為農保，但是申請過程與法不符，無法過保，因而情緒失控，不料該男子步出農會後隨即拿出汽油潑灑甚至淋在自己身上
警方到場後將男子制止，而男子也在反抗過程被汽油噴濺到眼睛，救護人員則先以生理食鹽水將眼部沖洗後，送往台大醫院雲林分院，詳細事發原因目前正由警方調查，所幸沒有釀成更大傷亡。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言