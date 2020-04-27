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KTV大火81到84年最可怕 消防局：見火就逃 濃煙要避

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市消防局今天起，將對轄區70處KTV視聽場所檢查。記者卜敏正／翻攝
嘉義市消防局今天起，將對轄區70處KTV視聽場所檢查。記者卜敏正／翻攝

台北市錢櫃KTV 昨發生火警，造成5死2命危不幸，調查發現疑因消防設備不當關閉，逃生動線及格局都影響逃生，嘉義市消防局呼籲「見火就逃丶濃煙就避」火場應變8字訣，即日起並加強檢查轄區70處列管視聽場所。

嘉義市消防局指出，台灣公共場所在民國81到84年曾連續發生多起重大火災，民國81年神話世界KTV大火造成16人罹難；82年黑珍珠卡拉OK大火造成10人死亡；83年巨星鑽KTV大火13人罹難；84年獅子林KTV大火27人死亡；84年快樂頌KTV大火13人罹難，民眾從這些大火悲劇是否有所警惕？學到足夠火場逃生知識呢？

市消防局表示，轄區列管KTV等視聽歌唱場所合計70處，災害預防科日前清查確認消防設備安檢均合格丶皆能正常運作，今天起將排定專案勤務進一步清查。

消防局表示，民眾如果遇到意外，除了等消防員到場，逃生與自救原則也不可少，應記住「見火就逃丶濃煙就避」應變8字訣。

首先，得知火災發生，開門未見明顯火煙，儘速從室內安全梯離開起火建築物，但如以手背摸門把覺得燙，或門把不燙開門見濃煙，應立即關門待救，避免濃煙進入室內。

消防局強調，關門待救空間應符合下列要件，要有一扇能阻擋煙熱的門，室內有對外窗，隔間牆為不燃或耐燃材質實牆。

同時應注意，若空調仍在運轉應立即關閉，防止煙熱流入居室，並「隨手關門」阻隔煙熱在場所內流竄，在安全環境撥打119告知消防人員個人受困位置。

大火 KTV 嘉義

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