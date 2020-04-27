6歲男童放棄吃布丁 買口罩贊助警察防疫
日前一名6歲小男童走入高市澄觀派出所，拿出一包口罩說要來送給警察叔叔，值班員警王新富又驚又喜。男童父親說，小孩原本要拿零用錢買布丁或玩具，看見警察叔叔指揮交通很辛苦，最後決定買口罩送警察。
仁武警分局指出，警員王新富日前值班，陳姓父子在晚餐時間來到派出所，6歲男童帶著一包口罩，童言童語說「這些口罩要送給警察叔叔阿姨用」，小朋友舉動讓員警十分意外。
陳父解釋，小孩平日會存零用錢，主要用來買零食或玩具，近日因疫情持續不中斷，他建議小孩可以把錢用在更有意義的地方，沒想到小孩說，警察叔叔、阿姨工作很辛苦，希望買口罩送警察防疫，因此帶著小孩去藥局排隊買口罩。
警方表示，疫情期間各行各業都受到衝擊，小朋友捐贈口罩的舉動讓第一線的員警感受滿滿的愛，十分暖心。
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