知名火鍋連鎖台東店遭惡搞 廁紙被抽空撒滿地網批惡劣

國內知名連鎖千葉火鍋台東店昨天晚上遭奧客惡整，男廁的公用捲筒衛生紙，整綑被抽空，丟在廁所地板上，堆得像座小山，店家在臉書粉絲頁貼文，引起台東民眾嘩然，網友一面倒痛斥行為人太惡劣、沒品到爆。

店家昨晚貼文並標記心情「覺得失望」─為了提供給客人一個舒適乾淨的用餐環境，沒想到，還是會遇到素質很差的客人，服務業並不低賤，如果今天換成你、我，自家被這樣惡作劇、浪費，不知做何感想？

「從事服務業近8年，從未遇到這種事。」千葉火鍋台東店店長李建明今天上午受訪表示，昨天適逢周日，晚上用餐的人很多，約莫晚上8點，為了想讓來店的客人有清潔的盥洗如廁環境，他到店內廁所檢視，卻意外在男廁看到這種誇張景象，整個傻眼。

李建明說，由於廁所沒監視器，不知行為人是台東人或外地遊客，他隨即與員工將現場清理，並在昨晚10點多，客人都離去，利用打烊後空檔，在粉絲頁PO文抒發心情。