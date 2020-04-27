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「條件式解禁」？ 疫情當前，現在能解除封鎖嗎？

影／女子佛堂外遭老翁棍打疑債務糾紛

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導

台南市吳姓中年婦人昨天向警方報案說，她在南區永成路遭蔡姓男子涉嫌持鐵棍毆打，造成她手腳挫傷，警方隨後通知蔡到案說明。據了解，蔡坦承持鐵棍打傷吳女，兩人有金錢債務糾紛，警詢後依傷害罪嫌函送南檢法辦。

吳姓婦人昨天下午3點向市警六分局鹽埕所報案，她在南區永成路一間私人佛堂，遭到經常出入佛堂蔡姓男子（70歲） 持鐵棍攻擊，她右上臂和小腿有擦挫傷，到醫院檢傷控告蔡涉嫌傷害。吳女並指控蔡曾揚言要斷她手腳，並控告蔡涉嫌恐嚇

蔡昨天下午5點多到案後，雖承認有打吳女，但否認說過要斷她手腳。據了解，兩人有數萬元借貸，蔡疑因向吳女催討還錢不成，涉嫌動手傷人。警詢後，蔡被依傷害及恐嚇罪嫌函送南檢偵辦。

恐嚇 傷害罪 債務

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