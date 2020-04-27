影/酒後上路聯結車翻覆 司機撞擊受傷
桃園市50歲的劉姓聯結車司機今天凌晨喝酒後開車上路，他行經蘆竹區新南路一段376號前，疑因酒後駕駛恍神，聯結車突然失控，直接撞上中央分隔島後翻覆，整輛聯結車及車頭傾倒路中，車上材枓散落，劉姓司機因車體翻覆撞在駕駛座上，造成左手肘擦傷，消防員將他送醫治療，警方今天上午表示，劉姓司機酒測值0.49酒後開車失控自撞受傷，等傷勢包紮後將他依違反公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
蘆竹警方、桃園市消防局表示，劉姓聯結車司機今天凌晨酒後開車，聯結車上載運大批回收木材，行經蘆竹區新南路一段，疑因酒後開車恍神，未注意路面，聯結車頭失控撞上分隔島後整輛車翻覆路中，車上載運運木材散落一地，造成劉姓司機左手肘擦傷、意識清楚，救護員趕到清洗傷口後送醫治療，沒有大礙，警方因他酒後駕駛依法偵辦，幸未波及其他行車或路人。
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