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影／開轎車門曳引車刷過去 門被扯掉車主嚇傻了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市施姓女子上月底行經東區旱溪街時，擦撞陳姓男子的轎車車門，將車門扯壞。記者陳宏睿／翻攝
台中市施姓女子上月底行經東區旱溪街時，擦撞陳姓男子的轎車車門，將車門扯壞。記者陳宏睿／翻攝

台中市陳姓男子在上月底將轎車停在東區路旁，要開車門下車時，有先注意後方車輛，先打開一個車縫觀察，未料一輛曳引車突然緊靠他車門「刷過去」，造成他轎車的車門整個被扯爛，陳也當場嚇傻了，因肇事的曳引車司機沒有停車，陳報警處理，警方循線通知違規的施姓女子到案，施女辯稱，不知道有撞到，全案依法告發，函送裁罰。

台中市第三警分交通分隊在上月31日上午11時許獲報，陳姓男子將轎車停在東區旱溪街，停好轎車欲下車時，陳先將車門開小縫，採取「兩段式開門」的方式，避免車門撞到後方來車，未料突然有一輛曳引車疑沒有抓好安全距離，行經陳車旁時靠太近，擦撞到陳車門，當場將陳車門扯壞，陳也傻眼，肇事司機隨後開車逃逸，警方循車牌號碼查出是施姓女子（43歲）涉案。

施女辯稱，，當時她沿旱溪街直行，不清楚有發生擦撞，也沒有聽見碰撞聲，是她行經事故地點數個路口後，停等紅燈時，有駕駛上前告知，她才知道適才發生擦撞，她得知後也立即報警。

台中市第三警分局表示，以此案而言，施女駕駛貨運曳引車，或可能因其駕駛座位較高產生所謂的「視線死角」，而未發現陳已開啟的車門，然造成車門毀損變形的強力撞擊力道，應非一無所覺，由於施女離開現場，警方將依道路交通管理處罰條例，舉發其肇事逃逸之違規行為，處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

第三警分局交通分隊長蔡興邦提醒，民眾開啟車門時，應養成先看後照鏡並轉頭觀察有無來車，右手開車門，門開啟5到15公分寬，確認安全後，將門推開約45度迅速下車的「兩段式開門法」下車習慣，確保用路人及自身安全。若因不當開關車門導致肇事，也可依道交條例中規定，開罰1200到3600元的罰鍰。

台中市施姓女子上月底行經東區旱溪街時，擦撞陳姓男子的轎車車門，將車門扯壞。記者陳宏睿／翻攝
台中市施姓女子上月底行經東區旱溪街時，擦撞陳姓男子的轎車車門，將車門扯壞。記者陳宏睿／翻攝
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