錢櫃火警 檢警追查關閉區域廣播 錢櫃3幹部各25萬交保
北市林森錢櫃火警釀五死，北檢漏夜在中山分局就地複訊錢櫃業者及施工工人，發現區域廣播系統疑似長期關閉，訊後認定錢櫃業者涉犯過失致死等罪嫌，諭知陳姓襄理、張姓副理、黃姓電梯工程承辦人各25萬元交保，其餘14人均請回。
北檢今天凌晨表示，主任檢察官張智堯和4位檢察官黃筵銘、高文政、朱家蓉、林希鴻，共計訊問17人，包含6名錢櫃業者，大心、同心承包商2人，以及1名工頭、8名施工人員，共計17人，其中錢櫃從業人員陳○宏、張○純、黃○銘共3人，諭知每人均交保25萬元。
據悉，從2月底起，錢櫃進行大規模施工，針對消防系統、灑水系統，還有2部無障礙電梯，逐層施工，施工時就會暫時關掉水線，並從頂樓向下逐層施工。
檢警追查，承包商在4月24日針對位在一樓的火警警報器維修，曾經有關掉「火警受信主機」，施工完再打開，但完全沒有碰觸到區域廣播系統。承包商供稱，昨天施工時有關水線，導致頂樓至5樓間的灑水系統，均無法運作。
檢方調查，昨天火警案發時，1樓警報器主機有開、電源有開，但「區域廣播系統」卻沒有打開;關掉區域廣播系統，僅1樓大廳聽得到廣播，但其餘樓層只有訊號，聽不到聲音。
檢警調閱錢櫃監視器，發現起火地點位在5樓的儲藏室，與電梯施工位置，「有一段距離」，初步排除無障礙電梯工程引發火警之可能。
檢察官複訊後認為，錢櫃業者須負起責任，認定陳姓襄理、張姓副理、黃姓施工案承辦人，涉犯公共危險、過失傷害、過失致死等罪嫌，諭知各25萬元交保，其餘承包商和施工工人均請回。稍早錢櫃業者等3人，均移送北檢辦理交保作業。
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