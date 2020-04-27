錢櫃火警起火點旁有電梯與倉庫 檢方漏夜複訊查原因

北市林森錢櫃火警釀五死，對於起火地點，消防局指出，初步判斷起火層位在5樓，起火點周邊有正在施工的電梯井，還有KTV儲藏室，是否就是起火點，尚待火調科與檢警調查釐清。

北檢專案小組主任檢察官及4名檢察官深夜分別至現場勘驗、醫院相驗，還抵達中山分局複訊錢櫃人員及施工工人等相關人，釐清起火原因、地點，還有肇事責任，目前僅剩錢櫃幹部、包商、工頭留在警局，其餘人陸續離去。

據悉，起火地點可能落在電梯施工處附近，周邊還有錢櫃倉庫等。昨天工人對外指出，火警原因和施工無關。工人喊冤指出，起火點是在「對角處」，看到火勢、聞到煙味，才繞了一大圈，猛敲施工隔間木牆，告知大家要撤離。

檢方昨晚已完成5名死者相驗程序，初步認定死因是因吸入過多濃煙窒息身亡，目前4位檢察官仍在警局複訊，釐清起火原因，還有警報系統、灑水系統為何關閉。