台南市北區千畦種子館大門遭人潑紅 警方：積極偵辦

台南市北區千畦種子館大門，昨晚遭人潑紅漆，警告意味濃厚，梁姓負責人今天已向警方報案，台南市警五分局說 ，警方已受理報案，並調閱路口監視器畫面，展開調查。

千畦種籽館位於台南市北區開南街，籽館內布滿各式植物與種子展示，憑藉著對種子的熱愛，從庭園造景到室內佈置全是由主人親手打造，空間的質樸自然美也吸引了不少準新人在此拍攝婚紗。

不過，今天清晨千畦種子館大門被人發現，大門口遭人潑紅漆，今天並在臉書上PO文「我們不畏財團，也不畏無良民代，你汙染我們的環境，我們一定出聲」。據了解，曾有人檢舉附近新建工地有人汙染環境，是否因此和人結怨，警方正積極展開追查。

台南市警五分局說，轄區派出所已調閱附近路口監視畫面，查到一名可疑男子徒步潑漆，懷疑可能有其他人接應，正擴大追查中。