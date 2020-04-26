防悲劇再起 高市消防局1月內稽查441封閉式娛樂場所

台北市林森北路上的錢櫃KTV今早傳火警，不幸釀成5人死亡、2命危急救。高雄市消防局今下午宣布，要在1個月內徹查市內441間封閉式娛樂場所，確保消防安全設備功能完善。

消防局表示，這次稽查將會在1個月內完成，包含「全面進行消防安全檢查」、「加強場所防火管理措施」、「落實自衛消防編組演練」、「施工中消防安全防護」等。

消防局也強調，現在KTV的包廂隔間大多以防火材質施作，燃燒後產生的濃煙「非常毒」，且煙粒子會遮蔽視線，反而會讓人迷失反向，往更危險的方向走。

至於市長韓國瑜今晚是否將率隊稽查？消防局說，還未收到市府訊息。高雄市內這441間封閉式娛樂場所多數都在市區內，屆時將會由新興、苓雅、鳳山、五甲等分隊的專責隊出動稽查。

高雄市消防局長黃江祥表示，平時消防同仁就有執行稽查工作，在面臨嚴峻的新冠肺炎疫情時，同仁也不敢懈怠。這次台北市錢櫃發生大火，消防局馬上宣布全面加強稽查，讓市民安心。