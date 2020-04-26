歡唱遇火災他IG發動態求救快不行了 結局超展開

台北市林森北路錢櫃KTV今天上午10時多發生大火，錢櫃疑似因為施工將消防設備關閉，許多民眾逃生不及，在包廂、走廊四處逃竄，一名民眾便將他在KTV內逃生的驚險過程PO上網，幸好結果是好的，最後他在醫院急診室中報平安，要親友不要擔心。

該名民眾與友人在KTV內歡唱，沒想到卻發現KTV內發生火災，只見他將走廊內濃煙密布的畫面PO上網寫下「XX娘」，可見當時情況十分危急，接著畫面又回到包廂內，他與朋友焦急的在等待救援，該名民眾也對著畫面不停呢喃「怎麼辦」，十分無助。