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錢櫃大火 4男1女罹難名單出爐

錢櫃吧台員工火場喪命 留下妻子和1歲兒

歡唱遇火災他IG發動態求救快不行了 結局超展開

聯合報 / 記者柯毓庭蕭雅娟廖炳棋／台北即時報導
該名民眾一度對著鏡頭表示「快不行了」，所幸最後他平安送醫。記者柯毓庭／翻攝自IG
該名民眾一度對著鏡頭表示「快不行了」，所幸最後他平安送醫。記者柯毓庭／翻攝自IG

台北市林森北路錢櫃KTV今天上午10時多發生大火，錢櫃疑似因為施工將消防設備關閉，許多民眾逃生不及，在包廂、走廊四處逃竄，一名民眾便將他在KTV內逃生的驚險過程PO上網，幸好結果是好的，最後他在醫院急診室中報平安，要親友不要擔心。

該名民眾與友人在KTV內歡唱，沒想到卻發現KTV內發生火災，只見他將走廊內濃煙密布的畫面PO上網寫下「XX娘」，可見當時情況十分危急，接著畫面又回到包廂內，他與朋友焦急的在等待救援，該名民眾也對著畫面不停呢喃「怎麼辦」，十分無助。

該名民眾隨後又上傳一則動態，畫面全黑，只聽見有人焦急詢問「來了嗎？」疑似在等待消防隊趕來救援，而該名民眾也哽咽表示「我們這邊整間都是煙，我們真的快不行，快來救我們，我們在林森錢櫃707」，所幸在5小時後，這名民眾上傳最後一則在醫院的畫面，向親友報平安表示「我在醫院加護病房，我沒事」。

一名民眾在IG限時動態PO上驚險受困過程。記者柯毓庭／翻攝自IG
一名民眾在IG限時動態PO上驚險受困過程。記者柯毓庭／翻攝自IG

KTV 錢櫃 大火

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