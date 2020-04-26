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影／人命關天！ 苗栗警民及網友緊急連線找到失聯老翁

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
72歲失智劉姓老翁（左三）昨天在苗栗市失聯，警民及網友緊急連線今天找到失聯老翁。圖／苗栗縣山城救援協會提供
72歲失智劉姓老翁（左三）昨天在苗栗市失聯，警民及網友緊急連線今天找到失聯老翁。圖／苗栗縣山城救援協會提供

72歲失智劉姓老翁昨天在苗栗市失聯，警方深夜接獲報案，苗栗分局長賴銘助放棄休假，與副分局長傅學廷坐鎮指揮，警力結合苗栗縣山城救援協會，加上臉書地方社團網友熱心提供線索，今天上午找到劉姓老翁，他身體無礙，才鬆了一口氣。

苗栗分局昨天晚上接獲劉姓老翁的女兒報案，她上午8點半左右探視平日獨住的父親，發現不在家中，緊急聯絡親友，得知父親上午9點多曾走路，到離家3公里多表妹家中探訪，不久後離去便失聯，父親有失智症，家人心急如焚，也在臉書社團協尋。

警方調閱相關路口監視器，查出劉姓老翁昨天晚上8點多徒步在苗栗市國華路、為公路口，往頭屋方向行走，隨即通報線上巡邏員警、山城救援協會人員地毯式搜尋整夜，賴銘助今天一早再召集傅學廷等人，與山城救援協會、家屬等人研議並分配任務找人。

警方今天上午9點50分接獲報案，發現疑似失聯老翁在新港大橋往後龍方向附近，搜尋人員兵分多路趕往，終於上午10點12分在後龍鎮苗29線後龍溪旁尋獲劉姓老翁，他表示外出工作，找不到回家的路，晚上就在草叢睡覺，一行人將他帶至苗栗分局南苗派出所撤銷協尋，家屬見到老翁安然無恙，一再感謝警方及山城救援協會。

賴銘助呼籲家中如有失智年長者，建議家屬最後申請防走失手環，並在衣服縫製姓名與聯絡資料，也可至分局偵查隊建立指紋辨識資料，預防走失迅速找人。

老翁 失智症

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