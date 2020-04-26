遭質疑未積極取締違停 苗栗分局：1年多開約1萬張
苗栗警察分局遭投訴質疑苗栗市區後火車站周邊，及府前路、至公路一帶，警方「未積極取締開單」，造成違規停車亂象，苗栗分局今天回應，1年已經多開約1萬張違停罰單，若接獲檢舉，也會立即派遣線上巡邏警力取締告發，絕無放水勸導。
陳先生向聯合報系投訴指出，苗栗後火車站因鄰近英才觀光夜市，每周三、五、六夜市營業時間，明明就有收費停車場不停，經常有汽車紅線違停，騎車及行人走路都相當危險，他一兩年來沒有看見警方積極取締開單，這種「放水勸導」方式，苗栗市區交通會好嗎？
陳先生說，更可惡的是苗栗市學區附近的府前路、至公路一帶，尖峰時段沒有停在停車格內的違規情形，也相當嚴重，甚至大剌剌停在機車停等區，違停影響機車騎士及行人權益與安全，檢舉也未見員警盡速取締，公權力又在那？
苗栗分局回應指出，分局統計前年違規停車部分，共告發7239件，去年共告發1萬7369件，多了1萬130件，大幅增加1.4倍，此外，接獲檢舉違規停車案件，均立即派遣線上巡邏警力取締告發，絶無放水僅勸導情事，分局將持續督促各所，針對易違規路段加強取締告發，以維護用路人權益與安全。
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