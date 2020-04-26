深夜載到乘客要送10萬給朋友 小黃憂成洗錢共犯

深夜叫車送10萬給朋友，網友猜可能是車手怕被抓找替死鬼！昨（25）日一名擔任計程車司機的網友，在臉書《 爆怨公社 》PO文表示，近日載到一名乘客說要送10萬現金給朋友，讓他在路途中都提心吊膽，深怕自己成為車手洗錢的共犯，甚至提到「車資才300多，過程中很擔心」。

原PO在文中透露，現在真的什麼人都有，深夜叫車說要送10萬現金給朋友，他也無奈說道「如果不是現在生意不好，實在是不敢送」，因為怕送到的時候會有事，原PO甚至為了自保還請乘客的朋友錄音，結果確實有收到10萬，但重點是車資也才300多塊，所以讓原PO很擔心。

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，紛紛留言警告原PO「這一定有問題，現在都用匯款的」、「送假鈔或者把假鈔誣賴你黑掉真鈔，你就慘了」、「為什麼不用匯的啊，超怪」、「小心當車手，別被有心人利用！」、「如果是買毒品的錢，你就會有事了」、「錢真的別亂送，莫名其妙就變車手」、「會不會變車手啊？」、「當心被當洗錢防制共犯，遇到這種還是請他下車好」、「全程錄影比較好，怕被認為是車手運送金錢」、「可以去當初載客的地方報案，因為這鐵定是髒錢」、「這次是錢，下次就是包裹裡面是毒品，卡到毒品運輸就洗不清」、「建議不要載，請保護好自己」。