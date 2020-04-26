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南橫山區人潮再現 警方提醒道路限速30公里
受疫情緊繃影響，許多民眾假日往山上跑，原本熱潮稍退的南橫公路天池路段假日又出現大量人車。高市六龜警分局假日加強取締交通違規，並提醒遊客說，山路道路蜿蜒且路幅狹窄，六龜區荖濃聚落以上道路到桃源梅山口，道路限速全是30公里，遊客不要違規。
台20線南橫公路天池路段在1月份復通，假日湧入眾多遊客，汽機車超速與噪音問題引發居民不滿，警方規畫勤務加強取締。近日疫情緊繃，民眾減少到人潮聚集處出遊，今天共有772輛汽機車進入山區，警方在重要道路出入口規畫噪音改裝車輛取締勤務，超速則是透過測速照相機開單寄發。
警方表示，今天上午共取締6件違規，台20線是山區道路，從六龜荖濃到桃源梅山口，時速設定30公里，若行走台27甲線到六龜荖濃，沿途速限則是50公里，警方設置多處違規照相機，進入聚落一定要遵照速限行駛，以免超速受罰。
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