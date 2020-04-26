南橫山區人潮再現 警方提醒道路限速30公里

受疫情緊繃影響，許多民眾假日往山上跑，原本熱潮稍退的南橫公路天池路段假日又出現大量人車。高市六龜警分局假日加強取締交通違規，並提醒遊客說，山路道路蜿蜒且路幅狹窄，六龜區荖濃聚落以上道路到桃源梅山口，道路限速全是30公里，遊客不要違規。

台20線南橫公路天池路段在1月份復通，假日湧入眾多遊客，汽機車超速與噪音問題引發居民不滿，警方規畫勤務加強取締。近日疫情緊繃，民眾減少到人潮聚集處出遊，今天共有772輛汽機車進入山區，警方在重要道路出入口規畫噪音改裝車輛取締勤務，超速則是透過測速照相機開單寄發。