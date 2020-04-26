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老婦為繳電費迷路 遇上暖心警送回

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
高雄郭李姓老婦因出門繳電費後，不知如何回家，在鳳山區大東藝術中心附近徘徊，轄區警方鳳山分局員警接獲民眾報案後，趕赴現場關懷。記者邱奕能／翻攝
高雄郭李姓老婦因出門繳電費後，不知如何回家，在鳳山區大東藝術中心附近徘徊，轄區警方鳳山分局員警接獲民眾報案後，趕赴現場關懷。記者邱奕能／翻攝

高雄郭李姓老婦因出門繳電費後，不知如何回家，在鳳山區大東藝術中心附近徘徊，轄區警方鳳山分局員警接獲民眾報案後，趕赴現場關懷，經員警耐心安撫，順利找到老婦住家，將她平安送回家。

4月23日上午10時多時，75歲的郭李姓老婦被民眾發現，在鳳山區大東藝術中心徘徊，轄區成功派出所接獲報案，立即派遣廖姓、董姓員警到場關懷：警方一到現場，就見到民眾向警方表示「這裡有一位行動不太方便的老婦人，能麻煩你們幫忙送回家嗎？」。

現場員警見郭李老婦左手提著大提袋坐在大東公園內之石柱上喘息，便上前詢問「姊仔，你揹這麼大包是要去哪裡」，經警方了解後得知，原來郭李老婦發現家中電費通知單的繳費期限逾期，擔心家裡被台電公司斷電，便著急外出繳費，殊不知回程時，忘記回家的路。

警方隨即利用電費帳單，找到郭李姓老婦家中住址，開巡邏車護送她回家。當員警攙扶郭李回到住處時，郭李老婦的姪女正慌張從家門走出，見到警方將老婦帶回，驚訝的直說「警察先生，怎麼會知道一家人都在找阿嬤」。警方將老婦平安送回，讓她的家人大為感謝。

高雄郭李姓老婦因出門繳電費後，不知如何回家，在鳳山區大東藝術中心附近徘徊，轄區警方鳳山分局員警接獲民眾報案後，趕赴現場關懷。記者邱奕能／翻攝
高雄郭李姓老婦因出門繳電費後，不知如何回家，在鳳山區大東藝術中心附近徘徊，轄區警方鳳山分局員警接獲民眾報案後，趕赴現場關懷。記者邱奕能／翻攝

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