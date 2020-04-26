台61線區間測速彰化段系統出包 苗栗初檢沒問題不撤單

台61線西濱快速道路177K到168K彰化路段，區間測速系統攝影機對時韌體異常，彰化縣警察因此回溯4月4日到昨天，撤銷1379件罰單，台61線苗栗路段的區間測速系統，也是同一個廠商施作，縣警局要求廠商檢查，初步沒有發現異常，也不會撤單。

苗栗縣61線北上通霄路段122.6到115.6公里，去年12月1日起實施區間測速，南下通霄路段122.3到130.3公里，警方統計至今共舉發違規超速4309件，昨天傳出台61線彰化路段區間測速系統設備發生問題，因為是同家廠商施作，苗栗縣警局相當重視，要求廠商檢查。

縣警局指出，系統透過攝影機的校時韌體與網路時間協定（NTP）連線即時校時，苗栗縣區間測速系統設備，初步檢查沒有異常，但慎重起見，要求廠商進一步核對每天校時資料是否正確，等資料核對後再回報整體舉發案件檢查情形。