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影／大叔空氣槍打野狗辯自衛 年輕人控訴虐待引爆衝突
新北市五股區有1名55歲吳姓男子，昨晚9時許在觀音山風景區拿空氣槍打野狗，引發旁邊一群年輕人不滿出面制止，雙方因此爆發口角衝突，警方獲報趕抵，依涉嫌違反動物保護法處理並受理雙方互相提告。
吳男聲稱平常有到觀音山休閒散步的習慣，為了怕被野狗攻擊，所以隨身攜帶空氣槍自衛。昨晚他在風景區管理所附近停車場拿空氣槍對著野狗連續射擊，剛好被一群年輕人目擊，並用行車記錄器錄下過程。
這群年輕人出面指責吳男欺負小動物，雙方爆發激烈爭執，吳男想要離去，但數名年輕人表示已經報警、執意要等警察到場，擋住去路不讓吳男離開，雙方越吵越兇，互相拿出手機拍攝對方蒐證。
後來員警將人帶回派出所，空氣槍已被警方查扣，初步認定沒有殺傷力，吳男的行為是否違反動保法，將函請新北市政府動物保護防疫處裁定。此外，吳男控告26歲魯姓、32歲陳姓男子強制罪嫌，他們也指控空氣槍流彈打到車子，提告毀損罪嫌。
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