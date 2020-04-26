林森錢櫃大火三人失去生命跡象 台大馬偕新光搶救中

台北市林森北路錢櫃KTV今天上午近11時驚傳火警，有部分唱歌民眾受困求救，台北市消防局派53車139人馳援，火勢約於11時30分撲滅，已知22人送醫，其中3人OHCA（到院前無生命跡象），據了解三名OHCA（失去呼吸心跳等生命跡象）者分送台大醫院、馬偕醫院、新光醫院。

台大醫院院方表示，截至中午12時30分，有兩名傷者已送到醫院，包括一名輕症、一名插管，輕症者目前狀況算穩定，插管者還需觀察，因為有吸入性嗆傷，一名到院前失去生命跡象者則還在路上，即將到院。馬偕醫院院方大約在上午11時30分表示證實已收到兩名輕傷傷者，而新光醫院院方於中午12時30分表示，確實有收到傷者，但詳細情況還在了解中。