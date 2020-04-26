浪大風浪板在海上漂流 民眾誤以為海難急報案
海巡署第八巡防區指揮部日前接獲民眾報案稱，恆春核三廠進水口附近海域上，有一名風浪板客疑似遭海流帶出外海，獲報後海巡人員立即派出2艘搜救艇、3輛車共8人前往救援，所幸搜救人員及時發現，再加上風浪板客身穿救生衣，得以自行游回岸際，才免除這場海難驚魂。
據了解，一名風浪板客於24日，從恆春核三廠進水口出海，直到下午2時許，一名蔡姓男子發現，該風浪板客在海上載浮載沉，疑似體力不支且逐漸遭海流帶向外海，蔡男見狀，立刻通報海巡署第八巡防區指揮部。
海巡署第八巡防區指揮部獲報後，立即派遣第六岸巡隊後壁湖安檢所、潭仔灣安檢所及線上巡邏人員，出動2艘搜救艇、3輛車共8人前往救援，並在進水口南岸尋獲該名風浪板客。
經海巡人員引導，所幸該名風浪板客身穿浮水式救生衣得以游回岸際，並在海巡人員的協助下將風浪板拖上岸。事後風浪板客向海巡人員道謝，並表示，因為海流過大導致浪板被沖走，為了將浪板拖回而在海上漂流，卻讓民眾誤以為是海難。
海巡署第八巡防區指揮部表示：呼籲民眾戲水或參加水上活動務必注意自身安全，如發現溺水或體力不支等任何狀況，可立即撥打「118」海巡服務電話，海巡署將立即提供協助，並第一時間投入救援。
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