回國男居家檢疫開笑氣趴 連續違規市府開罰20萬

桃園市王姓男子日前從東南亞回國，居家檢疫至今晚12時期滿，前晚里幹事聯絡不到人，警消在門外苦勸一小時未果選擇破門進入，見王躺在床上精神不佳，一旁擺有笑氣鋼瓶，疑似居家開笑氣趴，王坦承吸笑氣，警方將他移送衛福部桃園療養院強制隔離中，市長鄭文燦今天上午表示，該男子使用工業笑氣，未按照居家檢疫規定進行居家檢疫，是為連續違規，衛生局將依法開罰20萬元。

警方查出王男在檢疫期間違反居家檢疫規定，疑似開笑氣趴，警方調閱監視器釐清查明資料送交衛生局查處。衛生局長王文彥說，王男違反居家檢疫規定，未配合關懷追蹤機制，該局有證據掌握王男連2 天都未配合規定，依傳染病防治法規定，一天可開罰10萬元，連續2天將開罰20萬元。