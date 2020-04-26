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回國男居家檢疫開笑氣趴 連續違規市府開罰20萬

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
警方查出王姓男子居家檢疫期間吸笑氣，桃園市衛生局決開罰20萬元，（圖為笑氣鋼瓶）。圖／報系資料照
警方查出王姓男子居家檢疫期間吸笑氣，桃園市衛生局決開罰20萬元，（圖為笑氣鋼瓶）。圖／報系資料照

桃園市王姓男子日前從東南亞回國，居家檢疫至今晚12時期滿，前晚里幹事聯絡不到人，警消在門外苦勸一小時未果選擇破門進入，見王躺在床上精神不佳，一旁擺有笑氣鋼瓶，疑似居家開笑氣趴，王坦承吸笑氣，警方將他移送衛福部桃園療養院強制隔離中，市長鄭文燦今天上午表示，該男子使用工業笑氣，未按照居家檢疫規定進行居家檢疫，是為連續違規，衛生局將依法開罰20萬元。

警方查出王男在檢疫期間違反居家檢疫規定，疑似開笑氣趴，警方調閱監視器釐清查明資料送交衛生局查處。衛生局長王文彥說，王男違反居家檢疫規定，未配合關懷追蹤機制，該局有證據掌握王男連2 天都未配合規定，依傳染病防治法規定，一天可開罰10萬元，連續2天將開罰20萬元。

鄭文燦表示，該男子吸笑氣案，查出為使用工業用笑氣，警察局已在偵辦，包括進出大樓及進出該男子檢疫房間不一樣，警方也會進一步過濾，但是該男子確實沒有按照規定進行做居家檢疫，因是連續違規行為，衛生局將開罰20萬元，他請警察局要把整個進出親友都要全部掌握查明，該男子正在桃園療養院強制隔離。

警方查出王姓男子居家檢疫期間吸笑氣，桃園市長鄭文燦（見圖）表示，男子連續違反規定，衛生局將開罰20萬元。記者曾增勳／攝影
警方查出王姓男子居家檢疫期間吸笑氣，桃園市長鄭文燦（見圖）表示，男子連續違反規定，衛生局將開罰20萬元。記者曾增勳／攝影

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