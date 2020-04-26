影／消防員塗螢光劑測試脫穿防護裝 關燈全黑才合格

全國防疫大作戰，消防隊救護員更是救人第一線，防疫消毒要更嚴謹，台中市消防局第一大隊豐南分隊防護裝備穿脫都有嚴謹規定，裝備都塗滿螢光劑，消毒後關燈，檢視消毒是否確實，關燈時，救護裝備未消毒前，救護員全身螢光，就像「綠光俠」。

台中市消防局第一大隊表示，脫除防護裝備也是一門功夫，綠光俠就是豐南分隊員脫除程序安全性表現，防護裝備塗滿螢光劑，代表細菌病毒殘留在表面，洋蔥式脫除消毒過程小心謹慎，完成後關燈檢視，要毫無螢光劑殘留在救護員衣物，綠光俠嚴格把關，可以確保每人安全及正確的熟練度。