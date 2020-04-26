影／群聚小虎鯨3死、1搶救 9隻仍困高雄港內

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聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
10餘隻小虎鯨集體擱淺高雄港，海保救援網團隊展開救援。圖／海保署提供
10餘隻小虎鯨集體擱淺高雄港，海保救援網團隊展開救援。圖／海保署提供

10多隻小虎鯨昨晚在高雄港區迷航，海洋保育署會同高雄港警察、海巡署、高雄市政府及成功大學組織救援網團隊施救。經過徹夜救援，海保署副署長吳龍靜表示，鯨豚群有3隻不幸死亡，擱淺在消波塊的1隻，已在凌晨2點送往台南四草的救援站。導演簡毓群上午6點多在高雄二港口南堤，空拍到小虎鯨群，還未完全游出高雄港。

吳龍靜表示，海保署昨晚8點多接獲民眾回報高雄港區有群海豚迷航，救援網團隊迅速趕到紅毛港文化園區高字塔西側海堤附近現場，發現是小虎鯨群，有3隻死亡，1隻受困消波塊中等待救援。死亡鯨豚將送解剖，擱淺在消波塊的這隻，在今天凌晨2點送往救援站救治中。

吳龍靜說，去年同日晚間也有小虎鯨集體擱淺於旗津海域，當中6隻小虎鯨後送安置後仍然死亡，經檢查均有聽力受損的現象。集體體擱淺實際原因不明，推測牠們可能是為了協助部分較弱個體能夠成功出海，最後集體擱淺於岸邊。

因為安置後的存活率不高，所以救援網希望盡量將鯨豚導引出海。救援網觀察，今天這群小虎鯨已經分為兩群，一群游況較好，一群游況較差。

導演簡毓群今天上午6點21分在高雄二港口南堤，空拍到8、9隻小虎鯨群徘徊，還未完全游出高雄港，希望牠們能順利回到大海。

高雄港 鯨豚 空拍

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