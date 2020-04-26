2偏鄉生結伴十幾公里走不回家 天黑腳破求警車送回

屏東縣萬巒鄉2名學生搭乘客運到市區買參考書，豈料回程時，遲遲等不到公車，兩人決定徒步回家，由於路途長達10幾公里，過程中腳不慎磨破難以行走，隨著天色逐漸昏暗，只好到內埔警分局赤山派出所求援，經警方協助，2人才得以返家。

據了解，一名郭姓女國中生與同班的潘姓男同學，於24日下午3時許，從萬巒鄉搭乘客運至內埔市區購買參考書，順便去通訊行維修手機，待事情辦完時，已接近傍晚，兩人準備搭乘客運返家，卻遲遲等不到客運，隨著天色逐漸昏暗，兩人決定徒步回家。

由於返家的路途長達10幾公里，2人在行走的過程中，郭女腳不慎磨破皮難以行走，只好走到附近的內埔警分局赤山派出所求助。

派出所內員警羅吉良得知後，便讓2人在所內安置稍作休息，然後開巡邏車將兩人送回家，事後2人不斷向員警道謝，郭女還說，原本以為回家的路不遠，所以才決定走路回去，想不到走了1個多小時還沒到，腳又不小心受傷，才到派出所求助。

內埔警分局表示，外出時應先查詢好往返的乘車資訊，也提前做好事前規畫，以防搭錯車或沒有返家的公車，而在外逗留發生危險。