疑老舊電線起火 朴子凌晨火警父子驚醒逃出

嘉義縣朴子市崁前里一間三合院昨晚11時許疑似老舊線路起火發生住宅火警，附近鄰居緊急撥打119，並叫醒熟睡的2名男子，現場燃燒面積約24平方公尺，家具木材廢棄物、三合院右前方都被燒毀，幸好無人受困受傷，消防人員於凌晨12時許撲滅火勢，詳細起火原因有待嘉義縣消防局火調人員調查。

據了解，屋內的2名男子分別為二兒子及父親，二兒子僅著內褲逃生，鄰居發現火警，緊急聯繫住在朴子市區的大兒子到場，大兒子責備二兒子為何沒發現起火，2人後來被架離。 嘉義縣朴子市崁前里一間三合院昨晚11時許疑似老舊線路起火發生住宅火警，幸無人員受困受傷。記者陳玫伶／翻攝 嘉義縣朴子市崁前里一間三合院昨晚11時許疑似老舊線路起火發生住宅火警，幸無人員受困受傷。記者陳玫伶／翻攝 嘉義縣朴子市崁前里一間三合院昨晚11時許疑似老舊線路起火發生住宅火警，幸無人員受困受傷。記者陳玫伶／翻攝